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ألمانيا تجدد دعم باتيلي ومهمته في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 10:27 صباحا
ألمانيا تجدد دعم باتيلي ومهمته في ليبيا
لقاء باتيلي وكريستيان بوك في نيويورك، 30 سبتمبر 2022. (حساب بوك على تويتر)
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جدد المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، الجمعة، استعداد ألمانيا لدعم الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بوك مع باتيلي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويوك، وفق ما نشر بوك على حسابه بموقع «تويتر».

بدوره، علق السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، على اللقاء قائلا على حسابه بموقع «تويتر»: «مرحبا بكم مرة أخرى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي. أتطلع إلى الحصول على فرصة لمقابلتك والعمل معك في  ليبيا».

أولى لقاءات باتيلي
والأربعاء، بدأ باتيلي أول لقاءاته الرسمية مع بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ورئيسها السفير طاهر السني في نيويورك. وغرد السني عبر حسابه على «تويتر» معربًا عن سعادته بلقاء باتيلي، وترحيبه «ببدء مهمته كونه أول مبعوث أفريقي لليبيا، وحرصه على أن تكون أول لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك».

- باتيلي يبدأ أول لقاءاته بلقاء السني في نيويورك ويتطلع للعمل من داخل ليبيا
- بعثة الأمم المتحدة: باتيلي بدأ مهامه رسميا ويصل ليبيا أوائل أكتوبر المقبل

وقال السني إنه أكد لباتيلي خلال اللقاء على أهمية استئناف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نشاطها من داخل البلاد «وبفاعلية لدعم القيادة والملكية الليبية» للحل الشامل للأزمة الذي ينتظره الليبيون. وأوضح السني في تغريدة ثانية أنه استعرض مع باتيلي خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية، مشيرًا إلى أن باتيلي أكد من جانبه «أنه يتطلع للعمل قريبًا من داخل ليبيا وحرصه على اللقاء والتعاون مع جميع الأطراف والاستماع والتواصل مع جميع الليبيين من أجل دعم الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة».

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في الثاني من الشهر الجاري تعيين باتيلي بمنصب الممثل الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد أكثر من 9 أشهر من شغور المنصب الذي غادره المبعوث السابق السلوفاكي يان كوبيش.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الأربعاء، أن رئيسها السنغالي عبدالله باتيلي، باشر مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 لسنة 2022. وأفادت البعثة، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، بأن الممثل الخاص للأمين العام سيبدأ إجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر المقبل.

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