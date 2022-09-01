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المنقوش والمبعوث الألماني يؤكدان ضرورة تسريع العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 03:49 مساء
المنقوش والمبعوث الألماني يؤكدان ضرورة تسريع العملية السياسية في ليبيا
المنقوش والمبعوث الألماني. (وزارة الخارجية)
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توافقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني وصولا إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع المنقوش مع بوك وتطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية على حسابها بموقع «تويتر».

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وأشار البيان إلى تشديد الجانبين على ضرورة «رفض أي إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار وهدم الجهود المتتالية سواء كانت محلية أم دولية؛ لفرض الأمن في ليبيا وتحقيق الاستقرار والسلام».

في حين عبرت وزيرة الخارجية عن تقديرها للدور الألماني «الداعم للاستقرار في ليبيا، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية»، وفق البيان.

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