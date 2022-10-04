السفير الإسباني: لقاء جيد مع محافظ «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

التقى سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ونقلت السفارة الإسبانية عبر حسابها على «تويتر» عن لاراشي قوله: «اجتماع جيد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي»، دون أن يخوض في مزيد التفاصيل.

- الدبيبة للسفير الإسباني: الانتخابات هي الخيار الوحيد أمام الليبيين

- إسبانيا تتعهد بدعم باتيلي والشعب الليبي

وفي آخر تفاعل مع الملف الليبي، هنأت الحكومة الإسبانية في سبتمبر الماضي في بيان، عبدالله باتيلي على تعيينه ممثلًا خاصًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متعهدة بتقديم «الدعم الكامل» له وتعاونها «المخلص» معه، كما فعلت مع أسلافه في هذا المنصب.

وفي يونيو الماضي، التقى السفير الإسباني مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أكد «أن الانتخابات هي الخيار الوحيد أمام الليبيين»، آملًا أن «تقود الجهود الإسبانية والأوروبية الداعمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الخروج بقاعدة دستورية تكون أساسًا لإجراء هذا الاستحقاق الوطني»، وفق إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.