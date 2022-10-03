المشري يؤكد للوفد التركي رؤية مجلس الدولة للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال اجتماع مع الوفد التركي رفيع المستوى الذي زار طرابلس اليوم الإثنين، «على رؤية المجلس للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة، تحقق الاستقرار الدائم في البلاد» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وضم الاجتماع، الذي عقد في طرابلس من جانب مجلس الدولة، كلًا من المشري ونائبه الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، ورئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس بشير الهوش، ورئيس لجنة المصالحة والعدالة الانتقالية خليفة الذويب، ورئيس لجنة الشؤون القانونية عادل كرموس، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد بن شرادة، ورئيس لجنة الأمن القومي فتحي رحومة، ورئيس لجنة الخدمات العامة محمد أبوغمجة، ورئيس لجنة الشؤون السياسية موسى فرج، ورئيس لجنة مكافحة الفساد محمد أبو سنينة.

العائب يشارك في اجتماع الوفد التركي مع مجلس الدولة

وضم الوفد التركي، الذي ترأسه وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، كلًا من وزراء الدفاع خلوصي آكار والطاقة فاتح دونماز والتجارة محمد موش ورئيس الأركان العامة ياشار غولر ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون والمستشار الأول للرئيس التركي إبراهيم كالين.

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وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب.

تعزيز العلاقات بين ليبيا وتركيا

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن زيارة الوفد التركي إلى طرابلس «تندرج في إطار زيادة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتوظيفها بما يخدم مصالحهما».

والتقى الوفد التركي في طرابلس، كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذين ناقش معهم مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل المضي في العملية السياسية.

ووقع الوفد التركي خلال الزيارة عددًا من مذكرات التفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية في مجالي الطاقة والإعلام.

المشري ورؤساء اللجان بمجلس الدولة خلال اجتماعهم مع الوفد التركي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

المشري مصافحا آكار خلال اجتماعه ورؤساء اللجان بمجلس الدولة مع الوفد التركي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

المشري ورؤساء اللجان بمجلس الدولة خلال اجتماعهم مع الوفد التركي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

المشري مصافحا تشاوش أوغلو خلال اجتماعه ورؤساء اللجان بمجلس الدولة مع الوفد التركي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

المشري ورؤساء اللجان بمجلس الدولة خلال اجتماعهم مع الوفد التركي، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (المجلس الأعلى للدولة)