الدبيبة يبحث مع وزير الدفاع التركي توفير تجهيزات متطورة للجيش

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، توفير مجموعة من التجهيزات المتطورة للجيش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن اجتماع الدبيبة وآكار «خصص لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة عدد من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش».

توقيع مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة بين ليبيا وتركيا

ووصل في وقت سابق اليوم، وفد تركي رفيع المستوى ضم، إلى جانب آكار، كلًا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير التجارة محمد موش، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، والناطق باسم الرئاسة التركية السفير إبراهيم كالين، وكان في استقبالهم بمطار معيتيق نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية.



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ووقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز، في طرابلس، على مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: «إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز». وأضافت بشأن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا: «تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة، ومتى جرى تفعليها ستجد لها مجالًا للتنفيذ»، وأشارت إلى عدم مناقشتها خلال اجتماع اليوم «لأن بها شقًا فنيًا لم يجرِ مناقشته».