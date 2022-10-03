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حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم من 4 بنود مع الجانب التركي في مجال الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 07:00 مساء
حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم من 4 بنود مع الجانب التركي في مجال الإعلام
وليد اللافي في اجتماع مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، 3 أكتوبر 2022، ( حساب اللافي بموقع تويتر)
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كشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، أربعة بنود شملتها مذكرة تفاهم وقعها مع الجانب التركي في مجال الإعلام، ضمن زيارة وفد تركي إلى ليبيا ضم وزيري الخارجية والدفاع.

وأضاف أنه وقع المذكرة مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، وشملت: «مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، والتعاون في تبادل المحتوى المرئي، ومكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، والتشجيع على رفع مستوى التعاون بين وكالات أنباء البلدين»، حسبما ذكر عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين.

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بنود مذكرة التفاهم: تعاون مشترك في مجال النشر والمحتوى الإلكتروني 
وأوضح اللافي أن بنود مذكرة التفاهم شملت أربعة بنود هي: أولاً، إنشاء الاتصال الحكومي وتبادل المعارف والخبرات والرفع من مستوى القدرات في مجالات التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق برامج التدريب والتبادل بين الدولتين.

ثانيًا، التعاون المشترك في مجال البث والنشر، وذلك من خلال تبادل المحتويات المرئية والسمعية والإلكترونية.

ثالثًا، التشجيع على الرفع من مستوى التعاون بين وكالات الأنباء الرسمية بالبلدين.

رابعًا، العمل معًا في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي.

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