المنفي يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وفد تركي في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، وضم الوفد وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي آكار.

كما ضم الوفد وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير التجارة محمد موش، والوفد المرافق لهما، حسبما ذكر بيان للمجلس.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية التركي نقل في مستهل الاجتماع «تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان» للمنفي والشعب الليبي، مشيرًا إلى «عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين».

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مناقشة ملف الانتخابات في اجتماع المنفي مع الوفد التركي

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول مسائل: «دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد».

وكان الوفد التركي وقع مع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز.

وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش«إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين، وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز».

وفيما يخص الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، قالت إنها «تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة ومتى جرى تفعليها ستجد لها مجالًا للتنفيذ»، وأشارت إلى عدم مناقشتها خلال اجتماع اليوم «لأن بها شقًا فنيًا لم تتم مناقشته»

المنفي في اجتماعه مع وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، طرابلس، 3 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي في اجتماعه مع وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، طرابلس، 3 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)