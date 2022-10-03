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حكومة باشاغا: سنبدأ التشاور مع الشركاء للرد على تجاوزات حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 04:41 مساء
حكومة باشاغا: سنبدأ التشاور مع الشركاء للرد على تجاوزات حكومة الدبيبة
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب «رفضه الشديد» توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية؛ في إشارة إلى توقيع وزيري الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين اليوم الإثنين.

وأضافت حكومة باشاغا، في بيان اليوم، أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع «الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام».

حكومة باشاغا: الاتفاقات حق لسلطة منتخبة
وتابعت أنها تؤكد «حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه».

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حكومة باشاغا: حكومة الدبيبة ليس من حقها توقيع أي اتفاقات
وأضاف البيان: «من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م».

وذكر البيان أن الفقرة العاشرة من المادة السادسة في الخارطة تنص على أنه: «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».

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