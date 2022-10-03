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المنقوش وأغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 02:36 مساء
المنقوش وأغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز
محمد الحويج يوقع بصفته وزيرا للنفط على مذكرة التفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيره فاتح دونماز بحضور الدبيبة والمنقوش ومولود أوغلو في طرابلس، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (حسب وزير الخارجية التركي)
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وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، الإثنين، على مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود جاويش أوغلو وفاتح دونماز.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي: «إن مذكرة التفاهم بين الدوليتن تصب في مصلحة البلدين وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة الغاز».

وأضافت بخصوص الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا «تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة ومتى جرى تفعليها ستجد لها مجال للتنفيذ»، وأشارت إلى عدم مناقشتها خلال اجتماع اليوم «لأن بها شق فني لم يجر مناقشته».

ووقع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج على المذكرة بصفته مكلفا بمهام وزير النفط، محمد عون، الموجود خارج البلاد في مهمة رسمية. 

وقال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو عبر حسابه بموقع «تويتر» إنهما ناقشا خطوات الحل السياسي في ليبيا ووقعا مذكرات تفاهم في مجال النفط.

مؤتمر صحفي للمنقوش ومولود جاويش أوغلو في طرابلس، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (الخارجية الليبية)
مؤتمر صحفي للمنقوش ومولود جاويش أوغلو في طرابلس، الإثنين 3 أكتوبر 2022. (الخارجية الليبية)
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