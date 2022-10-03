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مع زيارة وفد تركي لطرابلس.. عون لقناة «الوسط»: فوجئت بتكليف الحويج بمهام الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 12:01 صباحا
مع زيارة وفد تركي لطرابلس.. عون لقناة «الوسط»: فوجئت بتكليف الحويج بمهام الوزارة
محمد عون في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط»، الأحد 2 أكتوبر 2022
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قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، إنه فوجئ أثناء زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا بتكليف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بمهام وزارة النفط، وهو ما استنكره، بعد الإعلان عن زيارة وفد تركي لطرابلس غدا الإثنين، وسط أنباء عن توقيع اتفاقية محتملة في مجال النفط والغاز، بحسب صحفيين أتراك.

وتابع عون في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد: «تمت الموافقة ليّ على مهمة لجنوب أفريقيا لحضور قمة الطاقة الخضراء، وعندما وصلت بالأمس، فوجئت اليوم بتكليف الوزير محمد الحويج بمهام وزير النفط لحين رجوعي من المهمة، وهذه تحدث لأول مرة في تاريخ عملي بحكومة الوحدة الوطنية، إذ في العادة عندما يسافر الوزير في مهمة عمل لا يتم تكليف آخر بمهامه، بخلاف الإجازات الرسمية».

- وفد تركي يزور طرابلس غدا
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عون: لا أعترض على الاتفاقية مع تركيا.. وطلبت تعديلات
وبينما لم يعلق الوزير على زيارة الوفد التركي، أوضح أنه غير معترض على الاتفاقية، لكنه أرسل مذكرة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة يطلب فيها من الجانب التركي تغيير بعض البنود من أجل التوقيع على الاتفاقية.

وأردف عون: «حيث إنني في مهمة لا أستطيع التوقيع عليها (الاتفاقية) الآن»، لكنه شدد على ضرورة عدم تجاوز الوزير أو التقليل من مهمته.

وفد تركي في طرابلس غدًا
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وفدا برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيزور طرابلس غدًا لااثنين، للتعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

في حين ذكر صحفيون أتراك أن الوفد الذي يصل طرابلس الاثنين سيقوم بالتوقيع على اتفاقيات تخص الدفاع والنفط والغاز والتجارة والإعلام مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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