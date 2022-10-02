شاهد في «هذا المساء»: البارجة التي أقلقت الإقليم.. متابعة التطورات وقراءة النتائج

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على التطورات المتعلقة بالسفينة الحربية البريطانية التي رست في قاعدة أبوستة البحرية بطرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات، محاولًا تقديم قراءة في النتائج والتداعيات المحتملة.

مهمة البارجة البريطانية

وفيما أعلنت القوات البحرية الملكية البريطانية، الجمعة الماضية، أن السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون» التابعة لها، أنهت «مهمة» في ليبيا الأسبوع الماضي كجزء من العمليات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط»، ما أثار مخاوف من إمكانية عودة الخلافات الغربية الأوروبية حيال الملف الليبي، وعلاقة ذلك بالأزمة الأوكرانية.

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وفتح البرنامج نقاشًا حول نتائج وتداعيات هذه الخطوة مع تزايد التواجد العسكري البريطاني والتركي في السواحل الليبية مع كل من: المحلل السياسي سعد الدنالي والمحلل السياسي التركي بستان أوغلو، والناشط السياسي علي بوزيد.

وتقود سفينة الحربية البريطانية «قوة استجابة برمائية تابعة للبحرية الملكية أبحرت باتجاه البحر المتوسط في مهمة أمنية أوروبية، إلى جانب حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وفق ما أعلنت القوات البحرية البريطانية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وتضم القوة «أكثر من ألف بحار ومشاة البحرية الملكية، وهي جزء من مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية (Littoral Response Group North)، وهي قوة مصممة للانتشار في أماكن ذات أهمية استراتيجية للمملكة المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا».