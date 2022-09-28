Atwasat

الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 10:37 مساء
الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس (صور)
جانب من تفقد الكوني والكبير بارجة الإنزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

تفقد موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي (القائد الأعلى) للجيش، مساء اليوم الأربعاء، البارجة البحرية الملكية البريطانية «ألبيون» استجابة للدعوة الخاصة من قائدها، وذلك لـ«استعراض أوجه التعاون العسكري بين البحرية الليبية والبحرية البريطانية، وفق رمزية بالغة الدلالة لمستوى التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والمملكة المتحدة»، بحسب ما جاء في بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

طاقم البارجة: يوم تاريخي
ووصف طاقم السفينة المكون من ألف بحار هذا اليوم الذي يحلون فيه بشواطئ العاصمة الليبية بالتاريخي، و«الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الوثيق بينهم وزملائهم في البحرية الليبية»، بحسب بيان الرئاسي.

- سفينة حربية بريطانية ترسو في طرابلس البحرية لأول مرة منذ 8 سنوات
- المنقوش: رسو «إتس إم إس ألبيون» على شواطئ طرابلس يؤكد عمق علاقات ليبيا وبريطانيا

واعتبر الكوني استقبال ميناء العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، بارجة الإنزال البريطانية «ألبيون»، في أول زيارة تقوم بها البحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات، «يحمل دلالة على المستوى النوعي من الاستقرار الذي وصلت إليه البلاد».

ونشر المجلس الرئاسي مجموعة صور للزيارة، ظهر فيها موسى الكوني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وهما يتفقدان البارجة، لكن المجلس لم يشر إلى الكبير في بيانه.

ما هي السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون»؟
ورست السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون» التابعة للقوات البحرية الملكية، صباح اليوم، بقاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات، وقالت السفارة البريطانية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «طاقم السفينة يتطلع إلى يوم مميز مع نظرائهم في البحرية الليبية»، مؤكدة أن «المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار».

وتقود سفينة الحربية البريطانية «قوة استجابة برمائية تابعة للبحرية الملكية أبحرت باتجاه البحر المتوسط في مهمة أمنية أوروبية، إلى جانب حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وفق ما أعلنته القوات البحرية البريطانية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وتضم القوة «أكثر من ألف بحار ومشاة البحرية الملكية، وهي جزء من مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية (Littoral Response Group North)، وهي قوة مصممة للانتشار في أماكن ذات أهمية استراتيجية للمملكة المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا».

جانب من تفقد الكوني والكبير بارجة الإنزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
جانب من تفقد الكوني والكبير بارجة الإنزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
جانب من تفقد الكوني بارجة الإنزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
جانب من تفقد الكوني بارجة الإنزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
جانب من تفقد الكوني بارجة الإنزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
جانب من تفقد الكوني بارجة الإنزال الملكية البريطانية بميناء طرابلس، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا
«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب

34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب
زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة

حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة
موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»

موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»
تحقيقات | معدن سحري ولكن!

تحقيقات | معدن سحري ولكن!
نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل

نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل
كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا

كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا
المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي

المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي
«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود

«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود
بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر

بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعثة الأمم المتحدة: باتيلي بدأ مهامه رسميا ويصل ليبيا أوائل أكتوبر المقبل
بعثة الأمم المتحدة: باتيلي بدأ مهامه رسميا ويصل ليبيا أوائل ...
حكومة «الوحدة»: أعيان غريان أكدوا للدبيبة رفضهم المراحل الانتقالية
حكومة «الوحدة»: أعيان غريان أكدوا للدبيبة رفضهم المراحل ...
حملة نظافة واسعة للميادين والشوارع الرئيسية في سرت
حملة نظافة واسعة للميادين والشوارع الرئيسية في سرت
تحليل إيطالي يحذر من تهديد الانقسام السياسي لوحدة ليبيا
تحليل إيطالي يحذر من تهديد الانقسام السياسي لوحدة ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: بين المحافظة والمقاطعة.. هل تنتهي دراما المال السائب؟
شاهد في «وسط الخبر»: بين المحافظة والمقاطعة.. هل تنتهي دراما ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: ......
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي...
المزيد
الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس (صور)
الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس ......
الاحتفال بتخريج 1500 مجند في أوباري بعد استكمال التدريبات العسكرية
الاحتفال بتخريج 1500 مجند في أوباري بعد استكمال التدريبات ......
واشنطن تشيد بديوان المحاسبة على تقريره السنوي
واشنطن تشيد بديوان المحاسبة على تقريره السنوي...
شاهد في «وسط الخبر»: بين المحافظة والمقاطعة.. هل تنتهي دراما المال السائب؟
شاهد في «وسط الخبر»: بين المحافظة والمقاطعة.. هل تنتهي دراما......
تحليل إيطالي يحذر من تهديد الانقسام السياسي لوحدة ليبيا
تحليل إيطالي يحذر من تهديد الانقسام السياسي لوحدة ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط