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البحرية البريطانية تعلن تفاصيل مُهمة «ألبيون» على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 08:10 مساء
البحرية البريطانية تعلن تفاصيل مُهمة «ألبيون» على الساحل الليبي
السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون» التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية. (الموقع الرسمي للبحرية الملكية البريطانية)
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أعلنت القوات البحرية الملكية البريطانية، اليوم الجمعة، تفاصيل مهمة السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون» التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية، ورسوها على قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات، موضحة أن «مجموعة عمل بحرية تابعة للبحرية الملكية البريطانية أنهت مهمة في ليبيا هذا الأسبوع كجزء من العمليات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط».

وحسب بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني القوات البحرية الملكية البريطانية فقد «جرى تبادل خبرات بين عسكريين بريطانيين وليبيين على متن السفينة»، منوها إلى «تدريبات تلقتها البحرية الليبية من نظيرتها البريطانية في تقنيات مكافحة الحرائق، والممارسات الهندسية، والملاحة البحرية ومسح الموانئ».

يشار إلى أن مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية هي قوة بريطانية تشكلت للرد على الأزمات في المياه الأوروبية، بالمشاركة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

لقاء 100 من الشخصيات الليبية والأجنبية على متن السفينة ألبيون
ونوه البيان إلى «لقاء عقد بين نحو 100 من الشخصيات الليبية والأجنبية على متن السفينة ألبيون، بحضور السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوردال، وكبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق جوي مارتن سامبسون»، وأقيم استضافة عرض برمائي على متن السفينة.

يشار إلى أنه جرى نشر أكثر من ألف بحار ومشاة البحرية الملكية مع مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية، التي تتكون من سفينة القيادة «ألبيون» والسفينة «أرغوس» وسفينة الدعم اللوجستي للبحرية الملكية «ماونتز باي» والمدمرة «إتش إم إس ديفندر» ، بالإضافة إلى أسراب طائرات الهليكوبتر.

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ويوم الخميس، التقى كبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضوي المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني وعبدالله اللافي، وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وجدد المسؤول العسكري البريطاني تأكيد دعم بلاده لتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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