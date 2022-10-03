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أوغلو يتوقع زيادة التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 4 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 03:09 مساء
أوغلو يتوقع زيادة التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 4 مليارات دولار
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن بلاده تشجع التبادل التجاري بالعملات المحلية بين تركيا وليبيا، إذ يتوقع زيادة حجم التبادل بين البلدين إلى أربعة مليارات دولار.

واعتبر أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ظهر اليوم، أن اتفاقية الشراكة التجارية مع ليبيا تضمن حقوق البلدين في المتوسط، مضيفا أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا، كما أن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة.

وخلال إجابته على أسئلة الصحفيين أشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة فتح قنصليتها في بنغازي، معتبرا أن ليبيا واحدة وبلاده تقف ضد كل الحملات الهادفة إلى تقسيمها.

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