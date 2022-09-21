Atwasat

إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 04:31 مساء
إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي
إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
alwasat radio

أُعيد اليوم الأربعاء، افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة له، بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن جسر أحمد رفيق المهدوي من ضمن ثلاثة جسور تعرضت لأضرار جراء الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

أعمال صيانة جسر أحمد رفيق المهدوي
وأوضحت البلدية أن أعمال الصيانة التي أجريت للجسر شملت «استبدال وتنفيذ كمرات جديدة للجسر مُسبقة التصنيع والإجهاد، وأيضًا تقوية قواعد الجسر وتركيب الحواجز الجانبية الخرسانية والحديدية والرصف والإنارة وأعمال التخطيط الأرضية وتركيب العواكس الليلية».

- بلدية بنغازي تواصل صيانة الطريق الرئيسي في الصابري
- اللجنة التسييرية بالصابري ترفع تقريرها عن المنطقة إلى بلدية بنغازي
- تفجير جسر «سيدي يونس - الصابري» وسط مدينة بنغازي

وأكدت بلدية بنغازي أن هذه الأعمال تعتبر من مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وتنفيذ «شركة أكاكوس للمُقاولات والإستثمار العقاري».

القطراني يشيد بصيانة جسر أحمد رفيق المهدوي
وأشاد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، في كلمته بالمناسبة، بعملية صيانة وإعادة تأهيل جسر أحمد رفيق المهدوي، مؤكدًا «أن إعادة إعماره جرت على مستوى عالٍ من المواصفات، وبتنفيذ من شركة محلية»، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

واعتبر القطراني «أنه يمكن الآن الاستفادة من الشركات المحلية في تنفيذ مشاريع البناء والإعمار على أرض الواقع»، مثنيًا على الجهود التي «بُذلت لتحقيق هذا العمل الذي سيساهم في حل المختنقات المرورية في المدينة وسيكون انطلاقة لأعمال أكبر ستشهدها مدينة بنغازي وغيرها من المدن ضمن الخطة التي أعدتها الحكومة في مجال البناء وإعادة الإعمار».

وحضر حفل إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي إلى جانب القطراني، كل من وزراء الحكم المحلي سامي الضاوي، والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، والتربية والتعليم جمعة الجديد، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، وعضو لجنة إعادة الاستقرار عبدالواحد الكاديكي وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي عبدالباسط سليمان الجازوي وراضية المذبل ووكيل الديوان ناصر الأوجلي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية سالم الجطلاوي وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام ورؤساء المجالس المحلية.

المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي

إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي
بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021
بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين ...
السجين حاتم باكير يصل طرابلس رفقة وكيل «الداخلية»
السجين حاتم باكير يصل طرابلس رفقة وكيل «الداخلية»
ديوان المحاسبة يتهم مصلحة أملاك الدولة بـ«التقاعس»: لا حصر شاملًا للعقارات.. وبيع بعضها بأسعار 1964
ديوان المحاسبة يتهم مصلحة أملاك الدولة بـ«التقاعس»: لا حصر شاملًا...
إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي
إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي
ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
المزيد
ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟
ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن ......
بلدية بنغازي تفتتح مدرسة نموذجية متكاملة بمنطقة الكويفية
بلدية بنغازي تفتتح مدرسة نموذجية متكاملة بمنطقة الكويفية...
العابد يعلن توصيات اللجان الفنية بختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
العابد يعلن توصيات اللجان الفنية بختام مؤتمر العمل العربي ......
ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. ......
إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي
إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط