إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أُعيد اليوم الأربعاء، افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة له، بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن جسر أحمد رفيق المهدوي من ضمن ثلاثة جسور تعرضت لأضرار جراء الحرب على الإرهاب التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

أعمال صيانة جسر أحمد رفيق المهدوي

وأوضحت البلدية أن أعمال الصيانة التي أجريت للجسر شملت «استبدال وتنفيذ كمرات جديدة للجسر مُسبقة التصنيع والإجهاد، وأيضًا تقوية قواعد الجسر وتركيب الحواجز الجانبية الخرسانية والحديدية والرصف والإنارة وأعمال التخطيط الأرضية وتركيب العواكس الليلية».

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وأكدت بلدية بنغازي أن هذه الأعمال تعتبر من مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وتنفيذ «شركة أكاكوس للمُقاولات والإستثمار العقاري».

القطراني يشيد بصيانة جسر أحمد رفيق المهدوي

وأشاد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، في كلمته بالمناسبة، بعملية صيانة وإعادة تأهيل جسر أحمد رفيق المهدوي، مؤكدًا «أن إعادة إعماره جرت على مستوى عالٍ من المواصفات، وبتنفيذ من شركة محلية»، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

واعتبر القطراني «أنه يمكن الآن الاستفادة من الشركات المحلية في تنفيذ مشاريع البناء والإعمار على أرض الواقع»، مثنيًا على الجهود التي «بُذلت لتحقيق هذا العمل الذي سيساهم في حل المختنقات المرورية في المدينة وسيكون انطلاقة لأعمال أكبر ستشهدها مدينة بنغازي وغيرها من المدن ضمن الخطة التي أعدتها الحكومة في مجال البناء وإعادة الإعمار».

وحضر حفل إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي إلى جانب القطراني، كل من وزراء الحكم المحلي سامي الضاوي، والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، والتربية والتعليم جمعة الجديد، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، وعضو لجنة إعادة الاستقرار عبدالواحد الكاديكي وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي عبدالباسط سليمان الجازوي وراضية المذبل ووكيل الديوان ناصر الأوجلي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية سالم الجطلاوي وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام ورؤساء المجالس المحلية.

المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)

المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)

المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)

المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)

المسؤولون المشاركون في حفل إعادة فتح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي في بنغازي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (ديوان مجلس الوزراء في بنغازي)