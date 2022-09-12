ضبط 26 تشاديا في أجدابيا لعدم امتلاكهم أوراقا قانونية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

شن قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا، حملة أمنية موسعة على التشاديين الذين دخلوا البلاد دون أوراق رسمية، فيما جرى ضبط 26 منهم، اليوم الإثنين.

وقال رئيس قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا الرائد صلاح عبد الحفيظ القرفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحملة جاءت بناءً على تعليمات مدير أمن المدينة اللواء أحمد المسماري، بشأن ضبط التشاديين الذين دخلوا البلاد دون إجراءات قانونية.

التشاديون المقبوض عليهم موجودون في قسم شرطة النجدة

وأوضح القرفة أن التشاديين المقبوض عليهم «لا يملكون إجراءات قانونية تسمح لهم بالإقامة في الدولة الليبية»، مشيرًا إلى ضبطهم بقسم شرطة النجدة لحين إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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اعتقال 4 ليبيين في تشاد

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التشادية اعتقال أربعة مواطنين ليبيين في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي الأسبوع الماضي، مضيفة أنهم كانوا «يحملون عدة أسلحة نارية، وعبروا الحدود بشكل غير قانوني».

وأوضحت الوزارة، أن الأربعة «قبض عليهم في عملية الصيد غير المشروع التي أسندت قضيتها إلى العدالة»، متهمة «الكتيبة 116» التابعة لقوات القيادة العامة بالقيام بـ«اعتقالات جماعية للتشاديين الأبرياء الذين يعيشون في ليبيا، خاصة في مدينة أجدابيا».

تعليق الخارجية التشادية على الاعتقالات

ودانت وزارة الخارجية التشادية ما وصفته بـ«الاعتقالات غير القانونية والتعسفية» لمواطنيها في ليبيا، داعية السلطات الليبية المختصة إلى «الحفاظ على السلامة البدنية للتشاديين المعتقلين، وحمايتهم من أي معاملة لا إنسانية ومهينة».

كما طالبت الوزارة بتيسير وصول مسؤولي السفارة التشادية في ليبيا إلى مواطنيها المحتجزين من أجل تزويدهم بالمساعدة والحماية اللازمتين.