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تشاد: اعتقال 4 ليبيين عبرو الحدود بشكل غير قانوني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 08:21 مساء
تشاد: اعتقال 4 ليبيين عبرو الحدود بشكل غير قانوني
مقر وزارة الخارجية التشادية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التشادية اعتقال أربعة مواطنين ليبيين في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي الأسبوع الماضي، مضيفة أنهم كانوا «يحملون عدة أسلحة نارية، وعبروا الحدود بشكل غير قانوني».

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن الأربعة «قبض عليهم في عملية الصيد غير المشروع التي أسندت قضيتها إلى العدالة»، متهمة «الكتيبة 116» التابعة لقوات القيادة العامة بالقيام بـ«اعتقالات جماعية للتشاديين الأبرياء الذين يعيشون في ليبيا، خاصة في مدينة أجدابيا».

دعوة للحفاظ على سلامة المعتقلين التشاديين 
ودان البيان التشادي «هذه الاعتقالات غير القانونية والتعسفية»، داعيًا السلطات الليبية المختصة إلى «الحفاظ على السلامة البدنية للتشاديين المعتقلين، وحمايتهم من أي معاملة لا إنسانية ومهينة».

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كما دعت الوزارة إلى تيسير وصول مسؤولي السفارة التشادية في ليبيا إلى مواطنيها المحتجزين من أجل تزويدهم بالمساعدة والحماية اللازمتين.

تشاد: الحالة مثيرة للقلق
وأكدت الوزارة التشادية استعدادها «للبحث مع السلطات الليبية المعنية عن سبل ووسائل المساعدة على الاستجابة المناسبة والعاجلة لهذه الحالة المثيرة للقلق البالغ،» مضيفة: «نجدد التزامنا بالأواصر التاريخية للأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار مع ليبيا، وكذلك بين الشعبين الشقيقين».

وأشارت إلى أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية للإفراج عاجلًا عن التشاديين.

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