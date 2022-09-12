ضبط تشاديين بأجدابيا أحدهما مخمور وآخر بحوزته رخصة قيادة مزورة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

ألقت عناصر مكافحة الجريمة مكتب أجدابيا القبض على تشاديين إثنين أحدهما مخمور، والآخر عثر بحوزته على رخصة قيادة ليبية مزورة، وذلك من قبل دوريات أمنية تابعة للمكتب أثناء متابعتها الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن عناصر الدوريات الأمنية التي يسيرها مكتب مكافحة الجريمة في الشوارع الرئيسية بأجدابيا ضبطت شخصًا تشادي الجنسية يقود سيارة دون إجراءات قانونية وفي حالة سكر ظاهر، لافتًا إلى أنه من خلال التفتيش عثر بحوزته على خمور داخل السيارة التي يقودها.

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وأضاف المصدر أن عناصر دوريات مكتب مكافحة الجريمة في أجدابيا تمكنوا أيضًا من القبض على تشادي آخر يحمل رخصة قيادة ليبية مزورة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما.