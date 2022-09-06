مركز شرطة الزويتينة يشرع في توزيع بطاقات حصر الأجانب بالمنطقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

شرع مركز شرطة الزويتينة التابع لمديرية أمن أجدابيا، في توزيع البطاقات الخاصة بحصر الأجانب المقيمين في المنطقة وتسليمها إلى كفلائهم الليبيين.

وقالت وحدة الإعلام الأمني، عبر صفحة المديرية على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إنه بعد أخذ الأذن من مدير الأمن، باشر الأعضاء المكلفون في الإجراءات المطلوبة بخصوص عملية حصر الأجانب بمنطقة الزويتينة.

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ونوهت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن أجدابيا إلى أن الإجراءات الخاصة بحصر الأجانب في منطقة الزويتينة لا يترتب عليها أي رسوم مالية.

بطاقات الحصر الاصة بالأجانب في منطقة الزويتينة. (مديرية أمن أجدابيا)

بطاقات الحصر الاصة بالأجانب في منطقة الزويتينة. (مديرية أمن أجدابيا)