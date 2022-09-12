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عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في بنغازي الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 08:48 مساء
عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في بنغازي الخميس المقبل
عقيلة صالح متحدثا في اجتماع مع مسؤولي الحكومة والمؤسسات المالية والرقابية في سرت، الثلاثاء 31 مايو 2022. (مجلس النواب)
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دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة رسمية» في مدينة بنغازي الخميس المقبل، 15 سبتمبر الجاري، وفق نص الدعوة التي نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

تأتي هذه الجلسة عقب زيارة المستشار عقيلة صالح الدوحة، التي امتدت ثلاثة أيام التقى خلالها كلًا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واستعرض صالح مع المسؤولين في قطر خلال الزيارة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تعذر انعقاد مجلس النواب قبل أسبوع في بنغازي
وتعذر انعقاد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم 5 سبتمبر الجاري، «نظرًا لمنع مغادرة نواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي»، حيث منعوا من مغادرة مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق يومها.

- عقيلة صالح يطالب النائب العام بالتحقيق في منع أعضاء بـ«النواب» من السفر لبنغازي
- عدد من النواب في بنغازي يحملون «حكومة الوحدة» المسؤولية عن سلامة زملائهم في طرابلس
- بليحق: تعذر عقد جلسة «النواب» هذا الأسبوع

وحمَّل عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في مدينة بنغازي، يومها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المسؤولية عن سلامة زملائهم في طرابلس، مطالبين النائب العام بالتحقيق في منعهم من السفر إلى بنغازي لحضور الجلسة المقررة في بنغازي.

عقيلة صالح يدعو للتحقيق في منع النواب من السفر إلى بنغازي
كما طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، النائب العام بالتحقيق في واقعة منع أعضاء المجلس من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي، داعيا في بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إلى «إصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة».

واعتبر صالح أن هذه الواقعة «تعطيل لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..»، واصفًا ذلك بأنه «سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية».

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