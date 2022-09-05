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عقيلة صالح يطالب النائب العام بالتحقيق في منع أعضاء بـ«النواب» من السفر لبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 03:08 مساء
عقيلة صالح يطالب النائب العام بالتحقيق في منع أعضاء بـ«النواب» من السفر لبنغازي
عقيلة صالح خلال جلسة لمجلس النواب، 15 يونيو 2022، (صورة من مقطع فيديو)
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طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، النائب العام بالتحقيق في واقعة منع أعضاء من مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي، حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب.

ودعا في بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إلى «إصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع؛ «نظرا لمنع مغادرة نواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي»، حيث منعوا من مغادرة مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا.

واعتبر صالح أن هذه الواقعة «تعطيل لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..»، واصفا ذلك بأنه «سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية».

عقيلة صالح: طرابلس مخطوفة
واعتبر رئيس مجلس النواب أن ما حدث «دليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة»، وأضاف «هذا يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف».

- بليحق: تعذر عقد جلسة «النواب» هذا الأسبوع 
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وكرر صالح مطالبة أعضاء مجلس النواب «بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن»، دون أن يكشف تفاصيل هذه القرارات. وقال «سنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديرا للمصلحة العامة وظروف السادة النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقا لما أقرهُ في جلسة سابقة».

وكشفت مصادر بالمجلس، في تصريح إلى قناة الوسط «WTV» أن من بين النواب الممنوعين «النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري».

يشار إلى أن مجلس النواب دعا إلى عقد جلسة لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا جديدا للمحكمة العليا، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

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