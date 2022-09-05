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بليحق: تعذر عقد جلسة «النواب» هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 12:00 مساء
بليحق: تعذر عقد جلسة «النواب» هذا الأسبوع
جلسة سابقة لمجلس النواب، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع؛ «نظرا لمنع مغادرة نواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي»، حيث منعوا من مغادرة مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا.

وكشفت مصادر بالمجلس، في تصريح إلى قناة الوسط «WTV» أن من بين النواب الممنوعين «النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري».

كما رجحت أن يكون سبب التأجيل أيضا لسفر رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح خارج البلاد، وعدم رئاسته للجلسة، ما قد يكون إشكالا قانونيا على صحتها.

ويشار إلى أن مجلس النواب دعا إلى عقد جلسة لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا جديدا للمحكمة العليا، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

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