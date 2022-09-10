ضبط محكوم غيابيا على ذمة وقائع اعتداء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية ومحكوم غيابيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على ذمة وقائع اعتداء وإيذا جسيم على مواطنين.

ووردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي عن أحد الأشخاص بمنطقة الماجوري صادر بحقه حكم بالسجن غيابيا لمدة ثلاث سنوات على ذمة وقائع إيذاء واعتداء على المواطنين، ومطلوب أيضا لدى مركز شرطة رأس اعبيدة على خلفية واقعة «الإيذاء الجسيم»، وفق بيان صادر عن المديرية.

- «جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي

وشوهد الشخص المطلوب قرب المحكمة على متن مركبة آلية نوع «هيونداي أفانتي» سوداء اللون، وجرى ضبطه وبتفتيش مركبته احترازيا حيث عثر بداخلها على أداة لتعاطي المُخدرات «كنشة»، وخليط من التبغ مع مادة بنية اللون يُشتبه بأن تكون مُخدر «الحشيش» وقنينة صغيرة سعة نصف لتر بها خمرة محلية الصنع.

وخلال التحقيقات، تبين أن المتهم المطلوب يدعى «ن.ع.ر» من مواليد 1985، واعترف بحيازته وتعاطيه للمواد المخدرة وهروبه من حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وجرت إحالته إلى النيابة العامة.