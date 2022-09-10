«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على متهم بقتل ابنة أخيه رميًا بالرصاص بواسطة سلاح «كلاشينكوف».

ووردت معلومات إلى مركز شرطة بوعطني تفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق نار بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المساكن، وبانتقال أعضاء التحريات والبحث والتحري إلى الموقع المشار إليه، تبين أن المتهم أطلق الرصاص على ابنة أخيه فأصابها في الصدر والعنق والأطراف السفلية ونقلها أحد الجيران إلى مستشفى الجلاء حيث فارقت الحياة، حسب بيان صادر عن المديرية.

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وجرى تحديد مكان الجاني والقبض عليه دون مقاومة والانتقال به إلى قسم شرطة النجدة وإيداعه الحجز القانوني، فيما انتقل مناوب التحقيق إلى مستشفى الجلاء رفقة أعضاء التحريات، حيث شاهدوا المجني عليها وقد فارقت الحياة.

جريمة شرف

وقال الجاني ويدعى «ع.ب.ع» من مواليد 1985 خلال التحقيقات، إنه أطلق الرصاص على ابنة أخيه وتدعى «ه.ع.ب» من مواليد 2005 إثر إقامتها «علاقة غير شرعية» مع أحد الأشخاص.

واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجرت إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.