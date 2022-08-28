«معيتيقة»: المطار مفتوح أمام حركة الملاحة.. ونعمل على إعادة التشغيل بصورة طبيعية

القاهرة - بوابة الوسط

نبهت إدارة مطار معيتيقة الدولي شركات النقل الجوي والمسافرين إلى أن المطار مفتوح أمام حركة الملاحة الجوية.

وأوضحت الإدارة في بيان مقتضب أنه يجري العمل حاليا على إعادة التشغيل بصورة طبيعية وفق جداول الرحلات المعتمدة وذلك أبتداء من صباح يوم الغد.

إيقاف رحلات «الأجنحة الليبية» من وإلى طرابلس

والسبت، أعلنت شركة «الأجنحة الليبية» للطيران إيقاف رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة طرابلس لمدة 24 ساعة، وذلك نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تدور في العاصمة.

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وقالت الشركة، في بيان: «نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا نتيجة الأوضاع التي تمر بها مدينة طرابلس، نعلمكم بإلغاء رحلات اليوم 27 أغسطس».

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.