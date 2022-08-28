Atwasat

«معيتيقة»: المطار مفتوح أمام حركة الملاحة.. ونعمل على إعادة التشغيل بصورة طبيعية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 01:01 صباحا
«معيتيقة»: المطار مفتوح أمام حركة الملاحة.. ونعمل على إعادة التشغيل بصورة طبيعية
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية لحظة هبوطها بمطار معيتيقة. (أرشيفية: مطار معيتيقة)
alwasat radio

نبهت إدارة مطار معيتيقة الدولي شركات النقل الجوي والمسافرين إلى أن المطار مفتوح أمام حركة الملاحة الجوية.

وأوضحت الإدارة في بيان مقتضب أنه يجري العمل حاليا على إعادة التشغيل بصورة طبيعية وفق جداول الرحلات المعتمدة وذلك أبتداء من صباح يوم الغد.

إيقاف رحلات «الأجنحة الليبية» من وإلى طرابلس
والسبت، أعلنت شركة «الأجنحة الليبية» للطيران إيقاف رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة طرابلس لمدة 24 ساعة، وذلك نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تدور في العاصمة.

- «الأجنحة الليبية» توقف رحلاتها من وإلى طرابلس نتيجة الاشتباكات
- حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس
- ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس: 23 وفاة و140 إصابة

وقالت الشركة، في بيان: «نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا نتيجة الأوضاع التي تمر بها مدينة طرابلس، نعلمكم بإلغاء رحلات اليوم 27 أغسطس».

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي

منظمة الأرصاد الجوية تتوقع جفافا مدمرا في منطقة القرن الأفريقي
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي

محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو

روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس

جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس
«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد
بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%

بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«زلاف ليبيا» تعلق عملها غدا بسبب اشتباكات طرابلس
«زلاف ليبيا» تعلق عملها غدا بسبب اشتباكات طرابلس
الدبيبة يأمر بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على طرابلس»
الدبيبة يأمر بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على طرابلس»
قطر تدعو إلى «تجنب التصعيد» في ليبيا.. وتجدد دعمها للمسار السياسي
قطر تدعو إلى «تجنب التصعيد» في ليبيا.. وتجدد دعمها للمسار السياسي
الإمارات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا «فورا»
الإمارات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا «فورا»
تونس تدعو إلى «التهدئة» وتحث المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا
تونس تدعو إلى «التهدئة» وتحث المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة ......
المزيد
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: اعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: اعترف بالمجلس ......
«معيتيقة»: المطار مفتوح أمام حركة الملاحة.. ونعمل على إعادة التشغيل بصورة طبيعية
«معيتيقة»: المطار مفتوح أمام حركة الملاحة.. ونعمل على إعادة ......
حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس
حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس...
تونس تدعو إلى «التهدئة» وتحث المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا
تونس تدعو إلى «التهدئة» وتحث المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا...
الإمارات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا «فورا»
الإمارات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا «فورا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط