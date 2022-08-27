«الأجنحة الليبية» توقف رحلاتها من وإلى طرابلس نتيجة الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة «الأجنحة الليبية» للطيران إيقاف رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة طرابلس لمدة 24 ساعة، وذلك نتيجة الاشتباكات المسلحة التي تدور في العاصمة.

وقالت الشركة، في بيان مساء السبت، «نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا نتيجة الأوضاع التي تمر بها مدينة طرابلس، نعلمكم بإلغاء رحلات اليوم 27 أغسطس».

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4 رحلات ملغاة من وإلى طرابلس

وأوضحت أن الرحلات الملغاة هي: رحلة YL0100 معيتيقة- إسطنبول، وYL 0101 إسطنبول- معيتيقة، وكذلك، رحلة YL0830 معيتيقة- تونس، وYL 0831 تونس- معيتيقة.

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأدت الاشتباكات إلى سقوط 12 حالة وفاة، حسب وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشيرة إلى وجود 87 جريحًا، فيما خرجت 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.