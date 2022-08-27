سفارة تونس تدعو مواطنيها لتجنب مواقع الاشتباكات أو التنقل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت السفارة التونسية لدى ليبيا، اليوم السبت، أفراد الجالية التونسية في العاصمة طرابلس وضواحيها إلى ضرورة «توخي الحذر وتفادي مناطق الاشتباكات وتجنُّب التنقلات».

وأضافت أن ذلك يأتي «في ظل تواصل الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار المكثف وسقوط القذائف فى مختلف المناطق بالعاصمة منذ الساعات الأولى لفجر اليوم السبت».

دعوة للاتصال بالسفارة في حال الطوارئ

وتمنت السفارة الأمن والسلامة للجميع، داعية مواطنيها إلى الاتصال على هاتف القنصلية العامة الذي يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك للتواصل مع بعثة السفارة والإخبار بأي طارئ.

- «صحة الوحدة»: حاجة عاجلة لجميع فصائل الدم لإنقاذ مصابي اشتباكات طرابلس

- قلق أميركي من اشتباكات العاصمة طرابلس

- اشتباكات العاصمة طرابلس: قذائف تستهدف مباني حكومية حيوية

وصباح اليوم، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ورود بلاغات عن إصابات بين مدنيين إثر تجدد الاشتباكات العنيفة في عدد من أحياء مناطق العاصمة، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الحركة بسبب هذه الاشتباكات.

اشتباكات بين قوة من الأمن العام و«اللواء 777 قتال»

وتشهد طرابلس اشتباكات بسلاح متوسط وثقيل اندلعت ليلة أمس الجمعة بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.