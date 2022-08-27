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اشتباكات العاصمة طرابلس: قذائف تستهدف مباني حكومية حيوية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 01:32 مساء
اشتباكات العاصمة طرابلس: قذائف تستهدف مباني حكومية حيوية
استهداف الطابق العلوي لمبنى الجوازات بشارع الصريم في طرابلس، 27 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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 تداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع مصورة لقصف مبان حكومية ومسجد ومصحة، مع استمرار الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ ليلة أمس وأسفرت عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى، وفق جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأظهرت المقاطع المصورة، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» استهداف الطابق العلوي لمبنى الجوازات بشارع الصريم في طرابلس، ومصحة مركز طرابلس للأسنان. كما بينت المقاطع سقوط قذيفة في بن عاشور قرب مسجد نشنوش، واشتعال حريق بمبنى السجل العقاري بشارع الجمهورية.

اشتباكات العاصمة طرابلس
ولم يتسن التأكد من مصدر إطلاق هذه القذائف، والتي تأتي تزامنًا مع الاشتباكات التي بدأت ليلة أمس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري في منطقتي شارع الزاوية وباب بن غشير وسط العاصمة. ونشرت صفحة «اللواء 777 قتال» مقطع فيديو يظهر فيه آمرها، هيثم التاجوري، متوعدًا من يهاجم مقراته بجاهزيته للتصدي لهم.

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وفي وقت سابق، قالت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إن الاشتباكات جاءت بعد «مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية». وأشارت الحكومة، في بيان السبت، إلى أن «الطرف الممثل لفتحي باشاغا قد تهرّب في آخر لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلًا من العنف والفوضى» فيما يبدو تحميل الأخير مسؤولية انفجار الوضع الأمني في المدينة.
 

حريق بمبنى السجل العقاري بشارع الجمهورية، 27 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
حريق بمبنى السجل العقاري بشارع الجمهورية، 27 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
فرق الإطفاء تتعامل مع حريق بمبنى السجل العقاري بشارع الجمهورية جراء الاشتباكات، 27 أغسطس 2022. (الإنترنت)
فرق الإطفاء تتعامل مع حريق بمبنى السجل العقاري بشارع الجمهورية جراء الاشتباكات، 27 أغسطس 2022. (الإنترنت)
آثار قذيفة قرب مسجد نشنوش في بن عاشور بالعاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار قذيفة قرب مسجد نشنوش في بن عاشور بالعاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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