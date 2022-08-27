«صحة الوحدة»: حاجة عاجلة لجميع فصائل الدم لإنقاذ مصابي اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن مصرف الدم المركزي بحاجة عاجلة لجميع فصائل الدم لإنقاذ المصابين في الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق وسط العاصمة طرابلس.

ودعا بيان للوزارة، اليوم السبت، من لديه القدرة على التبرع التوجه فورًا لمصرف الدم بطريق الشط- طرابلس.

إصابات لمدنيين في الاشتباكات

وصباح اليوم، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ورود بلاغات عن إصابات بين مدنيين إثر تجدد الاشتباكات العنيفة في عدد من أحياء مناطق العاصمة، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الحركة بسبب هذه الاشتباكات.

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من هم أطراف الاشتباكات المسلحة في طرابلس؟

وتشهد طرابلس اشتباكات بسلاح متوسط وثقيل اندلعت ليلة أمس الجمعة بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير.

ونشرت صفحة «اللواء 777 قتال» على موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر فيه آمر اللواء 777، هيثم التاجوري، متوعدًا من يهاجم مقراته بجاهزيته للتصدي لهم.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.