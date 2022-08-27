Atwasat

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 12:56 مساء
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
صورة مركبة لباشاغا والدبيبة. (بوابة الوسط)
alwasat radio

قالت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس جاءت بعد «مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية».

وأشارت الحكومة، في بيان اليوم السبت، إلى أن «الطرف الممثل لفتحي باشاغا قد تهرّب في آخر لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلًا من العنف والفوضى».

وأضاف البيان «هذا التفاوض الذي أبدت فيه الحكومة مرونة عالية مدت أيديها فيه للسلم، كان بمشاركة أطراف عسكرية وسياسية ممثلة للطرف الآخر الذي أبدت بعض العناصر استجابة وطنية للسلام».

-  «بلدي طرابلس» يطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا 
- غلق الطريق الساحلي عند بوابة كعام

وتابعت حكومة الوحدة الوطنية «كان من المفترض أن يعقد جلسته الثالثة يوم الجمعة في مدينة مصراتة لمناقشة تفاصيل الاتفاق، إلا أنها قد أُلغيت وبشكل مفاجئ في آخر لحظة، بالتزامن مع التصعيدات العسكرية التي شهدتها طرابلس ومحيطها». وإذ تدين الحكومة العدوان والخيانة. 

حكومة الدبيبة: المشهد يعيد للأذهان الحروب السابقة
وقالت الحكومة إن هذا «المشهد يعيد للأذهان الحروب السابقة وما خلّفته من مآسٍ»، موضحة أن «هذه الاشتباكات قد نجمت عن قيام مجموعة عسكرية بالرماية العشوائية على رتل مارّ بمنطقة شارع الزاوية، في الوقت الذي تتحشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس، تنفيذًا لمًا أعلنه فتحي باشاغا من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة».

وأضاف «تزامنا مع ذلك وردت معلومات أخرى عن تحشيدات عسكرية ستعبر من الطريق الساحلي إلى شرق طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، في محاولة بائسة لتوسيع دائرة العداون على المدينة».

وبدأت الاشتباكات ليلة أمس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري على خط شارع الزاوية وباب بن غشير. ونشرت صفحة «اللواء 777 قتال» مقطع فيديو يظهر فيه آمر اللواء 777، هيثم التاجوري، متوعدًا من يهاجم مقراته بجاهزيته للتصدي لهم.

وأفاد سكان من مدينة طرابلس «بوابة الوسط» بحدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد
بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%

بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» و«سيستغرق وقتا»

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» و«سيستغرق وقتا»
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
بايدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي ترامب

بايدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي ترامب
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي البلاد

الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي ...
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اشتباكات العاصمة طرابلس: قذائف تستهدف مباني حكومية حيوية
اشتباكات العاصمة طرابلس: قذائف تستهدف مباني حكومية حيوية
«صحة الوحدة»: حاجة عاجلة لجميع فصائل الدم لإنقاذ مصابي اشتباكات طرابلس
«صحة الوحدة»: حاجة عاجلة لجميع فصائل الدم لإنقاذ مصابي اشتباكات ...
مركز طب الطوارئ: ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في اشتباكات طرابلس
مركز طب الطوارئ: ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في اشتباكات ...
البعثة الأممية تدعو إلى «الوقف الفوري» للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس
البعثة الأممية تدعو إلى «الوقف الفوري» للأعمال العدائية في ...
المنقوش تعلق من تونس على اشتباكات العاصمة طرابلس
المنقوش تعلق من تونس على اشتباكات العاصمة طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة ......
المزيد
سفارة تونس تدعو مواطنيها لتجنب مواقع الاشتباكات أو التنقل في طرابلس
سفارة تونس تدعو مواطنيها لتجنب مواقع الاشتباكات أو التنقل في......
قلق أميركي من اشتباكات العاصمة طرابلس
قلق أميركي من اشتباكات العاصمة طرابلس...
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة...
المنقوش تعلق من تونس على اشتباكات العاصمة طرابلس
المنقوش تعلق من تونس على اشتباكات العاصمة طرابلس...
البعثة الأممية تدعو إلى «الوقف الفوري» للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس
البعثة الأممية تدعو إلى «الوقف الفوري» للأعمال العدائية في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط