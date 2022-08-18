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شاهد في «هذا المساء»: أرقام النائب العام.. فساد وتواطؤ وضعف الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 01:56 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: أرقام النائب العام.. فساد وتواطؤ وضعف الشرطة
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV). الأربعاء 17 أغسطس 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على المعلومات التي أوردها النائب العام المستشار الصديق الصور، والتي كشفت عن عمليات فساد واسعة وتواطؤ مسؤولين، وضعف جهاز الشرطة.

وأعلن الصديق الصور، في المؤتمر الصحفي، عن اكتشاف 63 ألفا و986 رقما وطنيا مزورا، غير موجودة في منظومة السجل المدني، بالإضافة إلى اكتشاف 3329 بطاقة مزورة في منظومة قاعدة بيانات المسجلين للتصويت في الانتخابات، فضلا عن استفادة 88 ألفًا و819 رقما وطنيا غير صحيح من نحو 208 ملايين دينار، و29استفادة ألفًا و198 شخصا من المنحة دون وجه حق.

- الصور: فتح 280 قضية بشأن مقابر ترهونة.. والتحقيق مع 20 متهما
- الصور: 2543 شخصا حصلوا على 24 مليون دولار دون وجه حق
- الصور: غلق 232 مخبزا في ليبيا.. وحبس 411 من ملاكها

وكشف عن حصول 2543 شخصا على 24 مليونًا و107 آلاف دولار من منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية (عشرة آلاف دولار) دون وجه حق. في الوقت نفسه جرى غلق 232 مخبزًا على مستوى ليبيا، وحبس 411 شخصًا بينهم 128 ليبيًا و283 أجنبيًا على ذمة قضايا متعلقة بالغش التجاري وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ملايين جرى نهبها، أرقام وطنية غير مسجلة، جوازات سفر غير مقيدة، مقابر جماعية وسجون سرية، ومخابز أٌقفلت؛ ملفات فجرها الصديق الصور في وجه الجميع بدون استثناء، خلال مؤتمر الصحفي هو الأول منذ فترة طويلة، ما طرح تساؤلات عديدة حول الأسباب والتداعيات المحتملة، وهو ما أجاب عنه كل من: المحلليْن السياسييْن وسام الكبير وإسلام الحاجي، والمرشح الرئاسي أسعد زهيو، والكاتب والمحلل عصام الزوبير.

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