الصور: غلق 232 مخبزا في ليبيا.. وحبس 411 من ملاكها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، غلق 232 مخبزًا على مستوى ليبيا، وحبس 411 شخصًا بينهم 128 ليبيًا و283 أجنبيًا على ذمة قضايا متعلقة بالغش التجاري وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال الصور خلال مؤتمر صحفي: «نتيجة أربعة أيام من العمل لدينا 232 قضية أحيلت إلى النيابات يُجرى التحقيق فيها»، لافتWا إلى رصد سلع غذائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات فضلا عن عدم توافر الشهادات الصحية، وتداول أغذية خطرة على الصحة العامة «دخلت البلاد خلسة».

وتحدث عن غلق 60 مخبزا في طرابلس والتحقيق مع 124 من ملاكها بينهم 31 ليبيًا و93 أجنبيًا، فضلا عن 20 مخبزًا في بنغازي، وفتح تحقيق بالخصوص والحبس الاحتياطي لـ32 ليبيًا على ذمته.

وشدد النائب العام على أن «الغش في الغذاء جريمة، وتزوير المستندات الصحية جريمة»، موضحًا أن «المخابز المغلقة هي التي لم تلتزم بالمعايير الصحية، وأن هذا الإجراء يأتي لحماية الصحة العامة وليس لغرض إحداث ربكة».