الصور: 2543 شخصا حصلوا على 24 مليون دولار دون وجه حق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد النائب العام، الصديق الصور، أن 2543 شخصا حصلوا على 24 مليونًا و107 آلاف دولار من منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية (عشرة آلاف دولار) دون وجه حق، إذ تبين أنهم غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية.

وأوضح الصور خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المستفيدين من منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بلغ مليونًا و227 ألف مستفيد، بقيمة 12 مليارا و 121 مليون دولار، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي التي اتضح بعد مقارنتها بالمقيدين بمنظومة الأحوال المدنية أن هناك 2543 شخصًا حصلوا على ما يعادل 98 مليون دينار من المال العام بالتزوير.

وقال الصور، إن عدد المستفيدين من منحة أرباب الأسر وصل إلى ثمانية ملايين و20 ألف مواطن، تبين أن بينهم 29 ألفًا و198 شخصًا استفادوا من المنحة دون وجه وحق.

وأضاف النائب العام أنه بمقارنة قاعدة بيانات مصرف ليبيا المركزي وبيانات المستفيدين من منحة أرباب الأسر تبين أن هناك 29 ألفًا و198 شخصًا استفادوا من المنحة عبر تقديم مستندات وأرقام وطنية مزورة للحصول على 14 مليونًا و599 ألف دينار.