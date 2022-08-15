حكومة الدبيبة تنقل تبعية شركة «نقل وتوزيع الغاز» إلى وزارة النفط.. و«التطوير العمراني» لمصرف الادخار

القاهرة - بوابة الوسط

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، الموافقة على نقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز إلى وزارة النفط والغاز بدلا من وزارة الإسكان والتعمير.

وأرجعت الحكومة ذلك القرار إلى «طبيعة عمل الشركة الذي يتماشى وطبيعة عمل قطاع النفط والغاز»، وذلك خلال اجتماع مجلس وزرائها اليوم، حسبما ذكر الناطق باسم الحكومة محمد حمودة عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

نقل تبعية شركة التطوير العمراني

كما وافق المجلس على نقل تبعية وملكية «الشركة الليبية للتهيئة والتطوير العمراني» إلى مصرف الادخار والاستثمار العمراني، ضمن الإجراءات المطلوبة واللازمة لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

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إعادة تسمية معهد التدريب المالي

كذلك، قرر المجلس الموافقة على إعادة تسمية «معهد التدريب المالي والمحاسبي» إلى «المعهد الليبي للمالية العامة» التابع لوزارة المالية، وذلك بغرض أن «يتماشى مع رؤيته ورسالته... ويكون شاملا لكل الأمور المتعلقة بالجانب المالي وتكون له علامته المميزة».

وأعلن المجلس كذلك الموافقة على منح الإذن لاعتماد مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمؤسسة الفيدرالية الألمانية للتعاون الدولي، في إطار «التعاون الفني الانمائي والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسياسات الخاصة بتوثيق روابط التضامن الدولية».