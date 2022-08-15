الدبيبة لأحد وزرائه: أنت سلبي ومكانك المعارضة

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، أحد الوزراء خلال بث مباشر لاجتماع الحكومة اليوم، متهمًا إياه بـ«السلبية» وبأنه «غير متناغم مع المجموعة»، وطالبه بأن «يكون من الفريق اللي بيحل المشاكل».

وفي وقت متأخر من الاجتماع الذي تحدث فيه وزراء الصحة والنفط والداخلية، سمع صوت أحد الوزراء، يتحدث عن وجود «اعتراضات» على محضر التسليم والتسلم دون أن تتضح أية تفاصيل بهذا الخصوص، وعلى الفور انقطع التيار الكهربائي، لكن البث ظل مستمرًا دون صوت، بدا فيه أن هناك حوارًا جانبيًا بين الدبيبة ومن جاوره من الوزراء، موجهين حديثهما للوزير الذي لم توجه إليه الكاميرا.

«أنت مكانك المعارضة»

ومع عودة الكهرباء، هاجم الدبيبة الوزير قائلًا: «أنت مكانك المعارضة... هنا بنحل مشاكل ويا ريت تكون من الفريق اللي بيحل هذه المشاكل».

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وتابع الدبيبة موجهًا حديثه للوزير، «أنت إنسان تفكر بتفكير سلبي، وعليه أرجوك أن تخرج من السلبية وتدخل معنا في الإيجابية، ورانا مشاكل بنحلها مش محامين ونخش في قضاء وعركة»، لينقطع البث أثناء حديث الدبيبة، ولم يعرف سبب ذلك.