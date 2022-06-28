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«أسطوانة كل 50 ثانية».. انطلاق منظومة تعبئة الغاز الفورية في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 03:43 مساء
«أسطوانة كل 50 ثانية».. انطلاق منظومة تعبئة الغاز الفورية في البيضاء
من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
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أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي، للوفاء بحاجة المواطنيين من غاز الطهي بمدينة البيضاء والمناطق المجاورة. 

وحسب بيان صادر عن الشركة، أمس الثلاثاء، «سيكون البيع بسعر الشركة الرسمي دينارين وقدرة انتاجية تصل لـ 350 أسطوانة بالساعة بواقع أسطوانة كل 50 ثانية.

الأسطوانات السريعة وحلحلة الاختناقات
وأشار رئيس لجنة الإدارة المهندس ابراهيم بوبريدعة (في كلمة هاتفية) إلى أن هدف المشروع هو «حلحلة الاختناقات وإيفاء حاجة السوق المتنامية لأسطوانات غاز لطهي سيما بالمناطق الجبلية». وتخلل حفل الافتتاح عرضاً مصغراً لتجربة تعبئة عدد 12 أسطوانة غاز أمام السادة الحضور.

- وصول 1470 أسطوانة غاز إلى أجدابيا 
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- وصول 3920 أسطوانة غاز إلى أجدابيا

يشار إلى أن شركة البريقة أنجزت المشروع في زمن قياسي ذاتياً من خلال فريق العمل المكلف من رئيس لجنة الإدارة.

حضر الافتتاح أعضاء لجنة الإدارة بالشركة، ومدير عام عمليات المناطق الوسطى والشرقية، ومدير عمليات منطقة بنغازي، ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية، ومدير إدارة الهندسة والمشروعات، ومراقب الخدمات العامة، ولففيف من أعيان وحكماء المنطقة، وعميد بلدية البيضاء رفقة السيد مدير مكتب المشروعات بالبلدية ونائب عن مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
من افتتاح «مركز 007» لمنظومة تعبئة وبيع أسطوانات غاز الطهي في البيضاء، 28 يونيو 2022. (شركة البريقة)
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