مسلاتة: ضبط متهمين في حوادث سرقة مسجلة ضد مجهول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن مسلاتة ضبط متهمين بسرقة 10 آلاف دينار من منزل، وعدد من أسطوانات غاز الطهي، كانت سجلت ضد مجهولين.

وأشارت المديرية في بيان إلى تلقيها بلاغات من بعض المواطنين بشأن بعض السرقات، مشيرة إلى تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة بناصر من ضبط الجناة في هذه القضايا وهما (م ر ال) و(ع م م)، ويحملان الجنسية الليبية.