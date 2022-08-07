مسلاتة: ضبط متهمين في حوادث سرقة مسجلة ضد مجهول...

أعلنت مديرية أمن مسلاتة ضبط متهمين بسرقة 10 آلاف دينار من منزل، وعدد من أسطوانات غاز الطهي، كانت سجلت ضد مجهولين.
وأشارت المديرية في بيان إلى تلقيها بلاغات من بعض المواطنين بشأن بعض السرقات، مشيرة إلى تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة بناصر من ضبط الجناة في هذه القضايا وهما (م ر ال) و(ع م م)، ويحملان الجنسية الليبية.
التعرف على بعض المطلوبين في مسلاتة
ونوه البيان إلى «التعرف على بعض المطلوبين من قبل وحدة التحري والقبض بمركز بناصر، وجارٍ البحث عليهم ليتم تقديمهم للعدالة». ولفتت المديرية إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع النيابة العامة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم.
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