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ضبط 4 أشخاص يبيعون الخمور في المنطقة الصناعية بوهديمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 11:38 صباحا
ضبط 4 أشخاص يبيعون الخمور في المنطقة الصناعية بوهديمة
مضبوطات مع المتهمين في مركز شرطة الحدائق، 31 يوليو 2022. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط أربعة أشخاص من الجنسية السودانية يبيعون الخمور في المنطقة الصناعية بوهديمة. 

وأشارت المديرية، في بيان، إلى «ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة الحدائق عن أشخاص من الجنسية السودانية يمتهنون الاتجار بالمواد المسكرة وتوزيعها بالمنطقة الصناعية بوهديمة»، وفق مكتب الإعلام الأمني.

ضبط المتهمين في المنطقة الصناعية بوهديمة 
ووفق البيان، فقد انتقل أعضاء التحريات إلى المنطقة الصناعية بوهديمة، وشاهدوا أربعة أشخاص من الجنسية السودانية يبيعون الخمور، وعلى الفور جرى ضبطهم متلبسين داخل مركبتهم وبحوزتهم الخمور، والانتقال بهم إلى المركز. 

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واعترف المتهمون «بما نسب إليهم، وأفادوا بتصنيعهم وبيعهم الخمور المحلية داخل المنطقة الصناعية، وجرت إحالتهم للنيابة العامة».

المتهمون في مركز شرطة الحدائق، 31 يوليو 2022. (مديرية أمن بنغازي)
المتهمون في مركز شرطة الحدائق، 31 يوليو 2022. (مديرية أمن بنغازي)
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