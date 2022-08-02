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ضبط المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 04:39 مساء
ضبط المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية في القره بوللي
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم الثالث بقضية خطف مواطن في القره بوللي. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم الثالث في قضية خطف مواطن لطلب فدية مالية، وذلك بعد أيام من القبض على اثنين من المتهمين في القضية بمنطقة القره بوللي.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المتهم الثالث في القضية ألقي القبض عليه أمس الإثنين من قبل أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن القره بوللي، بعد نصب كمين محكم بمنطقه قصر خيار، مشيرة إلى أنه يدعى «ا.ص.ا».

وقالت الوزارة إن المتهم الثالث عثر بحوزته على بندقية آلية نوع «كلاشينكوف» و4 مخازن و70 طلقة لنفس نوع السلاح، إضافة إلى قنبلة يدوية «رمانة» و2 سكين و6 سكاكين صغيرة وأغلال حديدية وكمية من مادة مخدرة الحشيش.

- القبض على شخصين خطفا مواطنا لطلب فدية في القره بوللي

اعترافات المتهم الثالث
وأضافت وزارة الداخلية أن المتهم الثالث اعترف خلال التحقيق معه «بارتكابه لواقعة الخطف والابتزاز والتصوير رفقة الشخصين اللذين تم ضبطهما في وقت سابق»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وألقت أجهزة الأمن بمركر شرطة القره بوللي في 27 يوليو، القبض على شخصين متهمين بخطف مواطن ومساومة أهله على دفع فدية، مقابل إطلاقه، وذلك بعدما خطف المجني عليه المواطن «ع.ع.ا» من قبل ثلاثة أشخاص خارجين عن القانون وقاموا بابتزاز أهله بدفع فدية مالية قدرها 3 آلاف دينار مقابل إطلاقه.

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