وزير الدفاع الإيطالي يصف ليبيا بـ«دولة الاهتمام الرئيسي»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية، لورنزو غويريني ليبيا بأنها دولة «الاهتمام الرئيسي»، حسب ما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأدلى غويريني بهذه التصريحات أمام لجنة مشتركة للجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إذ قال إن ليبيا هي «دولة الاهتمام الرئيسي» في إشارة ليس فقط إلى قطاع الطاقة، ولكن أيضًا إلى القضايا ذات الصلة بالأمن الإيطالي. وحسب وزير دفاع حكومة تسيير الأعمال الإيطالية، فإن ليبيا «محطة لظاهرة عدم الاستقرار والاتجار غير المشروع التي تنبع من منطقة الساحل».

قلق إيطالي من المرتزقة والميليشيات الأجنبية

ومن بين العناصر التي تثير القلق في ليبيا، أشار الوزير إلى «استمرار وجود المرتزقة والميليشيات الأجنبية»، و«الجمود السياسي - المؤسسي الجديد، الذي يمكن أن يكون نذيرًا لصراعات واشتباكات جديدة بين مختلف الفصائل في الميدان». وأوضح الوزير، فيما بعد، أن الالتزام العسكري لروما في ليبيا يتمثل في مهمة المساعدة مياسيت والمهمات البحرية «البحر الآمن» على المستوى الوطني و«إيريني» تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وتابع غويريني «في الآونة الأخيرة، خلال الاجتماع الحكومي الدولي في أنقرة، مثلت ليبيا محور الحديث مع نظيري الوزير (خلوصي) أكار، واتفقنا على استكشاف مجالات التعاون الممكنة لدعم القوات المسلحة الليبية، في أقرب وقت ممكن. وأكد غويريني على أنه «على أي حال، لا تزال إيطاليا بحاجة إلى أن يكون لها بصمة في ليبيا وأن تواجه الصورة المعقدة» بـ«البرودة».