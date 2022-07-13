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مباحثات إيطالية - ألمانية حول تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 02:03 مساء
مباحثات إيطالية - ألمانية حول تطورات الوضع في ليبيا
المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا نيكولاي أورلاندو، (أرشيفية: الإنترنت)
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بحث المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا نيكولاي أورلاندو، مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، تطورات الوضع في ليبيا.

واتفق الجانبان، خلال لقاء في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، على الحاجة «لاستئناف العملية السياسية في ليبيا وصولًا إلى إجراء انتخابات ووضع نهاية للإغلاق النفطي»، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

كما توافقا على الحاجة إلى «حكومة موحدة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين في أسرع وقت ممكن»، وقال المبعوث الإيطالي إن بلاده ستعمل مع ألمانيا والشركاء الدوليين «لحماية سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها».

مداولات إيطالية - فرنسية حول ليبيا
ويوم الإثينين الماضي، التقى أورلاندو المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شدد على التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين «في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات».

- المبعوث الإيطالي: ملتزمون بالعمل مع فرنسا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات

وقال إن «الحفاظ على العملية السياسية لليبيا» كان محور محادثاته مع المسؤول الفرنسي، مشيرًا إلى أن البلدين «تشتركان في أهداف الوحدة والاستقرار في ليبيا» وتابع: «نحن ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات».

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