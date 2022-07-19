رئيس أركان القوات الجوية يبحث الاستعانة بالخبرات الإيطالية في تدريب الكوادر الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس أركان القوات الجوية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء مهندس امحمد السيفاو قوجيل، مع قائد القوات الجوية الإيطالية الفريق طيار قوريتي لوكا، ملف التدريب والاستعانة بالخبرات الإيطالية في إعادة تأهيل الكوادر الليبية بالقوات الجوية.

جاء ذلك خلال زيارته إيطاليا بدعوة من قوريتي لوكا، حيث تفقد مجمع التكنولوجيا والتطوير هناك، واستقبله مدير المكتب التجاري لشركة ليوناردو، إضافة إلى كبار مديري أقسام وفروع الشركة، التي تعد من أكبر الشركات العالمية للصناعات الجوية، حسب بيان رئاسة أركان الجيش الليبي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وزار قوجيل مقر قيادة القوات الجوية الإيطالية بروما، والمطار العسكري بمدينة لاتينا الذي تتمركز فيه طائرات «سيمركيتي SF-260».

ثم توجه إلى قاعدة «براتيكا دي ماري» الجوية، حيث كان في استقباله آمر القاعدة وآمرو الأقسام بها، واستمع إلى شرح عن الطائرات المقاتلة والعمودية المتمركزة بها، كما تابع بعض العروض الجوية.

قوجيل يصافح قائد القوات الجوية الإيطالية.

جانب من مراسم الاستقبال في روما.

منح قوجيل درع خلال زيارته مقر قيادة القوات الجوية بإيطاليا.

منح قوجيل درع خلال زيارته مقر قيادة القوات الجوية بإيطاليا.