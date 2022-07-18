Atwasat

دراغي: الجزائر وإيطاليا يمكنهما المساهمة في استقرار ليبيا وتونس مع احترام سيادتهما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 07:41 مساء
دراغي: الجزائر وإيطاليا يمكنهما المساهمة في استقرار ليبيا وتونس مع احترام سيادتهما
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عمل روما والجزائر على إحلال السلام في منطقة البحر المتوسط، مذكرًا بأولوية حل الأزمة الليبية والصعوبات التي تعترض تونس.

جاءت تصريحات دراغي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارة للجزائر استغرقت يومًا واحدًا اليوم الإثنين، موضحًا أن البلدين قادران على «تقديم مساهمة حاسمة في استقرار ليبيا وتونس مع احترام سيادتهما».

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي أن الصداقة بين البلدين مهمة لمواجهة الأزمات الإقليمية، مشددًا على مواصلة «العمل معًا من أجل مستقبل البحر الأبيض المتوسط».

- رئيس الجزائر يوقع اتفاقا لتزويد إيطاليا بالغاز بقيمة 4 مليارات دولار
- تونس والجزائر تحثان على استكمال المسار السياسي الليبي في كنف «الوفاق والوحدة»

وأعاد دراغي، في ختام القمة الحكومية الإيطالية-الجزائرية الرابعة في الجزائر، تأكيد التزام البلدين بأمن واستقرار البحر الأبيض المتوسط، الذي جرى اختباره بشدة من قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وكشف في هذا الخصوص جهود روما الساعية لاستئناف عبور الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وتجنب أزمة غذاء كارثية.

وتعد زيارة دراغي إلى الجزائر الثانية من نوعها هذا العام، حيث تمكن من ضمان رفع صادراتها من الغاز إلى إيطاليا، في انتظار توقيع اتفاقية بالجزائر، غدًا الثلاثاء، بين شركات الطاقة «إيني» الإيطالية و«وتوتال» الفرنسية و«أوتشيدنتال» الأميركية بقيمة 4 مليارات دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث جدد الرئيس الجزائري اقتراح بلاده تزويد أوروبا بالكهرباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز

دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا

مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية

الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات

الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء
تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة 21 شخصا

تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة ...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»

بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»
شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن الأوكراني

شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي...
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية

الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الناظوري والحداد وأعضاء لجنة «5+5» يناقشون استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية
الناظوري والحداد وأعضاء لجنة «5+5» يناقشون استكمال خطوات توحيد ...
أبو جناح يبحث مع السفير يلماز إرسال فرق طبية تركية لتشغيل المستشفيات الليبية
أبو جناح يبحث مع السفير يلماز إرسال فرق طبية تركية لتشغيل ...
رئاسة الأركان بـ«الوحدة» تكشف محاور لقاء الحداد والناظوري
رئاسة الأركان بـ«الوحدة» تكشف محاور لقاء الحداد والناظوري
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء الانتخابات»
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء ...
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة الأولى (منازل)
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
حمودة: لا علاقة لرئيس الحكومة باجتماع لجنة «5+5».. ولا صحة لتبادل أسرى
حمودة: لا علاقة لرئيس الحكومة باجتماع لجنة «5+5».. ولا صحة ......
دراغي: الجزائر وإيطاليا يمكنهما المساهمة في استقرار ليبيا وتونس مع احترام سيادتهما
دراغي: الجزائر وإيطاليا يمكنهما المساهمة في استقرار ليبيا ......
البيوضي: تواصلت مع باشاغا وأدعو مجلسي النواب والدولة لإقرار موعد نهائي للانتخابات
البيوضي: تواصلت مع باشاغا وأدعو مجلسي النواب والدولة لإقرار ......
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة الأولى (منازل)
حكومة الدبيبة تحدد أسعارا جديدة للكهرباء.. و50 درهما للشريحة......
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء الانتخابات»
النويري يناقش مع السفير الألماني «الوصول إلى تسوية لإجراء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط