نورلاند للدبيبة وباشاغا: مسألة الشرعية لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أن مسألة الشرعية «لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات» وفق سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأميركية على «تويتر»، مساء اليوم الأحد.

وجرت اليوم اتصالات هاتفية بين نورلاند وكل من الدبيبة وباشاغا، وذلك بعد يوم من اشتباكات جرت بعدة مناطق في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة بين مجموعات مسلحة خلفت قتلى وجرحي.

وقال نورلاند «لقد شجعتني مكالمات هذا المساء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وفتحي باشاغا لسماع أن كلا الزعيمين يلتزمان بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة».

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نورلاند ينقل مخاوف الدبيبة وباشاغا

وأضاف في تغريدة ثانية «لقد نقلت مخاوف عميقة من جانب باشاغا من أن حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة، كما نقلت مخاوف الدبيبة بشأن الخطوات التي اعتبرها تزعزع استقرار النظام العام».

وقال نورلاند للدبيبة وباشاغا «إن مسألة الشرعية هي أساس الخلافات بين الأطراف، والتي لا يمكن حلها إلا من خلال الانتخابات»، مشيرًا إلى أنهم ناقشوا «في كل دعوة الخطوات الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستعادة الزخم نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن».