«الإسعاف»: 16 قتيلا جراء الاشتباكات في طرابلس منهم 6 مدنيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن الحصيلة النهائية للقتلى جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، منذ ليل الخميس، بلغت 16 قتيلا منهم 6 مدنيين.

وأشار علي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى تسجيل إصابة 34 شخصا، إضافة إلى تنفيذ أفراد الجهاز 41 عملية إخلاء لجرحى وقتلى.

اشتباكات طرابلس

وشهدت العاصمة اشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب و«كتيبة ثوار طرابلس»، بدأت ليل الخميس، وتجددت اليوم الجمعة، قبل أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بينهما.

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وقال حمودة إن «جهاز الردع أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء».



ولم تكشف تصريحات حمودة، الأسس التي جرى الاتفاق عليها لوقف الاشتباكات. إلا أن مصادر مقربة من جهاز الردع. أشارت إلى أن أحد شروط الأخير عدم عودة كتيبة ثوار طرابلس وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، ولم تستبعد المصادر تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444».