«ضبط النفس».. البعثة الأممية تعلق على اشتباكات العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، جميع «الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار» وذلك في أول تعليق على الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة في العاصمة طرابلس»، التي اندلعت منذ منتصف الليلة البارحة، وتجددت صباح اليوم الجمعة.

وعبرت البعثة، في بيان، عن القلق البالغ من «تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس»، داعية «الأطراف الليبية إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية».

وطالب بيان البعثة الأممية «بالتحقيق في هذه الأحداث وأيضا بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم. فإن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول»، وحثت البعثة «جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس».

اشتباكات الفرناج تتسع

وبدأت الاشتباكات من منطقة الفرناج، ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن «الجديدة» حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج والمحاذية لمقر جامعة طرابلس.

واندلعت المواجهات بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يقودها أيوب أبوراس، على ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».