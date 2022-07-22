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ليلة رعب تحت نيران «اشتباكات طرابلس».. ماذا قال الأهالي؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 06:48 مساء
ليلة رعب تحت نيران «اشتباكات طرابلس».. ماذا قال الأهالي؟
سيارة مدرعة منقلبة إثر اشتباكات العاصمة طرابلس، 22 يوليو 2022. (فيسبوك)
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عاش أهالي العاصمة طرابلس ليلة من الرعب وسط الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الليلة الماضية بين مجموعتين مسلحتين، وتجددت ظهر الجمعة بعد هدوء وجيز.

وعادت الاشتباكات اليوم الجمعة مع تبادل إطلاق نار كثيف في شرق المدينة قرب حرم جامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي حيث لجأ الكثير من الناس خلال الليل هربا من أعمال العنف، بحسب وسائل إعلام ليبية و«فرانس برس». اندلعت الاشتباكات العنيفة في الأحياء الشرقية لطرابلس بعيد منتصف ليل الخميس ما أثار ذعرا بين السكان في الشوارع المزدحمة والحدائق في ليلة صيفية حارة.

رب عائلة في طرابلس: لا أدري ما كان سيحل بنا
وقال المختار محمد المحمودي، وهو رب عائلة من سكان منطقة الفرناج شرق العاصمة، «أمضينا الليلة في المخزن تحت الأرض لتفادي الرصاص ولكن الأطفال لا يزالون خائفين ولا يريدون الخروج».

وتقع العديد من صالات الاحتفالات في منطقة الاشتباكات. ووجدت مئات النساء اللواتي كن يحضرن حفلات زفاف أنفسهن محاصرات وسط القتال وعاجزات عن العودة إلى ديارهن. وجاء المسعفون لمساعدتهن وتم اجلاؤهن إلى مركز طرابلس الطبي والمناطق الآمنة. وقالت ميساء بن عيسى التي كانت تحضر حفل زفاف قريبتها مساء الخميس، لوكالة «فرانس برس»: «لا أدري ما كان سيحل بنا أخواتي وأنا لو لم تسعفنا سيارة الإسعاف».

مواطن: طرابلس لن تعرف السلام لطالما بقيت هذه المجموعات المسلحة 
أما مالك البدري (27 عاما) فاستخدم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS ليتفادى الطرق الرئيسية لاصطحاب والدته من صالة الأفراح التي كانت فيها. وقال «تمكنت من الوصول إليها من خلال سلوك طرق صغيرة وموحلة قرب مزارع ومنازل، بفضل خرائط غوغل. الله أعلم أين كان يمكن أن أصل في منتصف الليل، خصوصا أنني لست من المنطقة». واعتبر أن «طرابلس لن تعرف السلام لطالما بقيت هذه المجموعات المسلحة هنا».

وفي تسجيل مصور تداوله نشطاء عبر صفحات التواصل الليبية، عبر عدد من أهالي زاوية الدهماني عن اعتراضهم على وجود مقرات عسكرية في منطقتهم.

وفي تطور جديد، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، اليوم الجمعة، أن «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء»، وذلك بعد تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس صباح اليوم الجمعة.

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ولم تكشف تصريحات الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الأسس التي جرى الاتفاق عليها لوقف الاشتباكات. إلا أن مصادر مقربة من جهاز الردع. أشارت إلى أن أحد شروط الأخير عدم عودة كتيبة ثوار طرابلس وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، ولم تستبعد المصادر تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444».

قلق البعثة الأممية من اشتباكات طرابلس
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن «قلقها البالغ» ودعت «جميع الليبيين إلى بذل كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتهم عبر الحوار». واعتبرت في بيان الجمعة أن «أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول»، مطالبة «بالتحقيق في الأحداث وتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم».

وحولت الخطوط الجوية الليبية رحلاتها القادمة من القاهرة، وخطوط العالمية (غلوبال) القادمة من بنغازي، والتي كان من المقرر أن تهبط في مطار معيتيقة القريب من موقع الاشتباكات، إلى مصراتة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شرق طرابلس. وأوقفت إدارة مطار معيتيقة الحركة الجوية حتى إشعار آخر، حسب «فرانس برس».

عناصر من «اللواء 444» يتمركزون في مواقع في ضاحية عين زارة بطرابلس في ليبيا حيث وقعت اشتباكات في 22 يوليو 2022. (أ ف ب)
عناصر من «اللواء 444» يتمركزون في مواقع في ضاحية عين زارة بطرابلس في ليبيا حيث وقعت اشتباكات في 22 يوليو 2022. (أ ف ب)
عناصر من «اللواء 444» يتمركزون في مواقع في ضاحية عين زارة بطرابلس في ليبيا حيث وقعت اشتباكات في 22 يوليو 2022. (أ ف ب)
عناصر من «اللواء 444» يتمركزون في مواقع في ضاحية عين زارة بطرابلس في ليبيا حيث وقعت اشتباكات في 22 يوليو 2022. (أ ف ب)
عناصر من «اللواء 444» يتمركزون في مواقع في ضاحية عين زارة بطرابلس في ليبيا حيث وقعت اشتباكات في 22 يوليو 2022. (أ ف ب)
عناصر من «اللواء 444» يتمركزون في مواقع في ضاحية عين زارة بطرابلس في ليبيا حيث وقعت اشتباكات في 22 يوليو 2022. (أ ف ب)
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