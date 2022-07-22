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إيقاف جميع الرحلات بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 02:43 مساء
إيقاف جميع الرحلات بمطار معيتيقة
مطار معيتيقة الدولي. (صفحة المطار على فيسبوك)
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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الجمعة، إيقاف الرحلات الداخلية والخارجية من والى المطار إلى حين إشعار آخر.

وأرجعت الإدارة في بيان مقتضب، السبب في ذلك إلى «دواعي الأمن والسلامة».

وفجر الجمعة، أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي استقبالها طائرات كانت متجهة إلى مطار معيتيقة الدولي. وأفاد المكتب الإعلامي بمطار مصراتة، في منشور على «فيسبوك»، بتغيير مسار رحلة الخطوط الليبية رقم LN203 والقادمة من القاهرة لمطار مصراتة بديلا عن مطار معيتيقة.

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وفي منشور آخر، أشارت إلى تغيير مسار رحلة خطوط «العالمية للطيران» المتجهة إلى معيتيقة والقادمة من بنغازي لمطار مصراتة. 

اشتباكات طرابلس
ويبدو أن إيقاف الرحلات بمطار معيتيقة الدولي مرتبط بالاشتباكات الدائرة في طرابلس، بين عناصر مسلحة من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس»، والتي لا تزال مستمرة بشكل مكثف باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ونقلت «بوابة الوسط» عن شهود عيان قولهم إن دائرة الاشتباكات في طرابلس اتسعت، وباتت تدور من المنطقة المجاورة لسجن الجديدة حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي وجزيرة «عودة الحياة» التي أُنشئت منذ أشهر.

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