الدبيبة: صرف مرتبات يوليو لمنتسبي الداخلية والجامعات والمعاهد وفق الزيادات بجدول المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، صرف مرتبات شهر يوليو لمنتسبي وزارة الداخلية، وموظفي الجامعات، والمعاهد العليا وفق الزيادة المعتمدة في جدول المرتبات الموحدة.

وحث الدبيبة كل الوزارات على استكمال المطابقة مع وزارة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة

كما أشار إلى صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة خلال الشهر المقبل بعد استكمال عملية المطابقة مع وزارة المالية.

وتابع: «كما ستصرف مكافآت طلاب الجامعات والمعاهد العليا لمساعدتهم على توفير متطلباتهم الدراسية، وذلك بعد تعطل صرفها لأسباب إدارية خلال المدة الماضية».