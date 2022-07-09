121 مصابًا في مصراتة نتيجة استعمال أدوات الذبح

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مركز مصراتة الطبي استقباله 121 حالة إصابة نتيجة استعمال الأدوات الحادة المستعملة في أعمال ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم السبت.

واستقبل قسم الحوادث والطوارىء بالمركز هذا العدد من حالات الإصابة التي تنوعت بين الخفيفة و المتوسطة في الفترة الصباحية فقط.

3 حالات تدخل إلى عمليات الطوارئ

وأشار المركز إلى دخول 3 حالات للعمليات الطارئة نتيجة الاستعمال الخاطيء للأدوات الحادّة، أثناء ذبح الأضاحي. وأضاف «يستمر العمل داخل القسم منذ ساعات الصباح الأولى و حتى هذه اللحظة».

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واحتفل الليبيون صباح اليوم بعيد الأضحى، إذ أدى جموع المواطنين شعائر صلاة العيد في ساحات ومساجد البلاد. وفيما أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الصلاة في مسجد الغلبان بمدينة مصراتة، أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صلاة العيد في مدينة تاورغاء.

جانب من علاج المصابين نتيجة استعمال أدوات الذبح، 9 يوليو 2022. (مركز مصراتة الطبي)

جانب من علاج المصابين نتيجة استعمال أدوات الذبح، 9 يوليو 2022. (مركز مصراتة الطبي)

جانب من علاج المصابين نتيجة استعمال أدوات الذبح، 9 يوليو 2022. (مركز مصراتة الطبي)

جانب من علاج المصابين نتيجة استعمال أدوات الذبح، 9 يوليو 2022. (مركز مصراتة الطبي)

جانب من علاج المصابين نتيجة استعمال أدوات الذبح، 9 يوليو 2022. (مركز مصراتة الطبي)